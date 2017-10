Meeste fietsslachtoffers in provincie Antwerpen: bekijk de cijfers van uw gemeente

Antwerpen - De provincie Antwerpen telt meer fietsslachtoffers dan de andere Vlaamse provincies. Vorig jaar kwamen er in Antwerpen 16 fietsers om, en 236 fietsers raakten er zwaargewond en 2.281 lichtgewond in het verkeer. Bekijk het aantal fietsslachtoffers in uw gemeente op de kaart onderaan het artikel.

Dat blijkt uit de cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de federale overheid. In België kwamen in 2016 in totaal 71 fietsers om het leven en werden er 943 zwaargewond. In Vlaanderen vielen de ...