Muziekfestival Rampage breidt uit met extra dag in Sportpaleis: “Grootste indoor Drum & Bass en Dubstep-festival ter wereld”

De Australische formatie Pendulum wordt de headliner van de negende editie van Rampage, op 2 en 3 maart 2018 in het Antwerpse Sportpaleis. Het festival, waar vooral drum and bass en dubstep aan bod komen, zal voor het eerst twee dagen duren. Vorig jaar lokte Rampage nog 16.000 bezoekers.

Naast d&b-grootheid Pendulum, die een ‘best of’ komt brengen, staan ook Andy C, Barely Alive, Hedex, Maduk, Hatcha, Sasasas en Funtcase al zeker op de affiche van Rampage. Het festival maakt zich sterk dat het door de verdubbeling naar twee dagen nu het grootste indoor evenement in het genre kan worden.

“We willen de underground bass culture naar de massa brengen”, zegt oprichter Hans Machiels. “Door hoog in te zetten op geluid en licht en een loyale en stevige fanbasis bijeen te brengen, zijn we er met Rampage in geslaagd om de Belgische en internationale basscultuur met een onvergelijkbare energie te injecteren.”