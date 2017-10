1.500 gezondheidsexperts verzamelen in Antwerpen: “Infectieziekten raken geglobaliseerd”

Antwerpen - In het nieuwe Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCA) rond de Elisabethzaal in Antwerpen is maandagavond de tiende editie van het Europees Congres voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid van start gegaan, een prestigieuze tweejaarlijkse bijeenkomst van 1.500 gezondheidsexperts uit de hele wereld. Nog tot vrijdag zijn er debatten en worden er onderzoeksresultaten voorgesteld rond onder meer malaria, bacteriële ziekten en gezondheidsfinanciering.

Een van de keynote speakers op de openingsavond was Denis Coulombier, een in tropische ziekten gespecialiseerde arts die een topfunctie bekleedt aan het European Centre for Disease Prevention and Control in Stockholm. Hij belichtte verschillende gevallen én overdrachten van tropische ziekten in Europa de voorbije jaren, zoals malaria, ebola, het chikungunya-virus en LBRF (louse borne relapsing fever). Dat doet Coulombier concluderen dat deze ziektes “tropisch” noemen eigenlijk niet langer kan. Toerisme, migratie en handel, maar ook de klimaatsverandering maken dat met name infectieziekten geglobaliseerd raken, stelt hij, en Europa moet zich daar beter op voorbereiden.

De voornaamste uitdagingen op dat vlak zijn volgens de expert het stellen van de juiste diagnoses, de infecties onder controle brengen, preventie en voorbereid zijn op het onvoorspelbare.

De komende dagen volgen nog een honderdtal wetenschappelijke sessies, met onder meer onderzoeksresultaten over de eerste medicatie in pilvorm tegen slaapziekte. Ook thema’s die breder gaan dan gezondheidszorg komen aan bod. Woensdag staat bovendien de première van de film “Heart Of The Matter” over het werk van de Belgische onderzoeker Peter Piot gepland. Het congres wordt mee georganiseerd door het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).