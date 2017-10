Vige Zondal vindt nieuwe thuisbasis in Limburg

Deurne - Vige Zondal, de Deurnese skiclub voor slechtzienden en blinden, heeft een nieuwe thuisbasis gevonden in Snow Valley in Peer. “Daar hadden we zekerheid dat we aan ons seizoen konden beginnen”, zegt Marleen Mollet van Vige Zondal.

De Deurnese skiclub Zondal zet haar activiteiten binnenkort verder op de nieuwe indoorpiste Aspen in Wilrijk. Vige Zondal, de club voor slechtzienden en blinden, wijkt dit seizoen dan weer uit naar Snow Valley in Peer. De bouw van het recreatief zwembad van Sportoase dwong de skiclub om andere oorden op te zoeken.

“Bij Snow Valley hadden we de zekerheid dat we in september aan ons seizoen konden beginnen”, zegt Marleen Mollet van Vige Zondal. “Aspen is nog niet klaar. We zien dit jaar als een overgangsjaar en zien wel wat de toekomst brengt. We hebben goede contacten met Snow Valley, maar het is wel veel verder. Vanwege de afstand skiën we niet meer elke week, maar om de twee weken. We leggen een bus in om iedereen te brengen en af te halen. Dat loopt nu erg goed en we zijn het seizoen goed gestart, maar wat volgend jaar brengt, dat zien we dan wel.”