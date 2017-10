Oostenrijkse chemieruis overweegt investering van miljard euro in Antwerpse haven

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft maandag in Wenen een bezoek gebracht aan Borealis. De Oostenrijkse chemiereus heeft plannen om in de Antwerpse haven een nieuwe fabriek voor de productie van polypropyleen te bouwen. Een duidelijk investeringsbedrag is nog niet bekend, maar gelijkaardige fabrieken gaan gepaard met een investering van zowat 1 miljard euro. Dat Antwerpen in aanmerking komt voor een dergelijke investering is volgens Bourgeois “uitstekend nieuws”.

Borealis kondigde eerder al aan dat het in 2022 graag een nieuwe fabriek wil openen op zijn bestaande site in Kallo (Beveren). Bedoeling is een nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) te bouwen. Daarin wordt propaan omgezet tot propyleen.

Daarmee kan polypropyleen worden gemaakt, een kunststof voor onder meer de automobielindustrie. “Door het gebruik van propyleen kan de wagen lichter gemaakt worden, wat onder meer goed is voor het verbruik”, legt Patrick Laureys, communicatiemanager van Borealis, uit. Nieuw is ook dat de restwaterstof uit het productieproces hergebruikt zou kunnen worden en via pijpleidingen in de Antwerpse haven getransporteerd.

Momenteel loopt een studie naar de technische inplanting van de nieuwe fabriek. In het derde kwartaal van 2018 wordt een definitieve beslissing verwacht, wat begin 2022 tot een werkende fabriek moet leiden. De fabriek zou een productiecapaciteit van 740.000 ton hebben.

Een investeringsbedrag kan het bedrijf nog niet geven tot de investeringsbeslissing is gevallen, maar vergelijkbare productiesites zijn goed voor een invsteringsbedrag van 1 miljard euro. “Het wordt alvast een van onze grootste investeringsbeslissingen in Europa in de laatste 20-25 jaar”, aldus Laureys.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois: “Ik ben onder de indruk van de zeer grondige, minutieuze voorbereiding van deze potentiële innovatieve investering in Vlaanderen. De beslissing van Borealis om over te gaan tot de onderzoeksfase voor een nieuwe productielijn van wereldklasse in Vlaanderen is uitstekend nieuws.”

Ook essenscia vlaanderen en Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, onderstrepen het belang van de potentiële investering. “Dit gaat om een omvangrijke investering op wereldschaal. Dat een internationaal chemiebedrijf als Borealis daarvoor nadrukkelijk naar Vlaanderen en de haven van Antwerpen kijkt, is opnieuw een bewijs dat we beschikken over een chemiecluster van wereldklasse die vanuit onze regio exporteert naar Europa en de hele wereld.”