Rechtbank bevindt “Chelsea bomber” schuldig aan IS-geïnspireerde aanslagen

De jury van een rechtbank in New York heeft maandag unaniem een man uit New Jersey schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag, geïnspireerd op de extremistische organisatie Islamitische Staat IS.

In september 2016 plaatste Ahmad Khan Rahami bommen in New Jersey en de wijk Chelsea op het eiland Manhattan. Volgens de openbare aanklager hoopte de 20-jarige tot Amerikaan genaturaliseerde Afghaan, zoals IS, zoveel mogelijk onschuldige mensen te doden en te verminken.

In Chelsea raakten meer dan dertig mensen gewond toen het springtuig afging. In New Jersey ontdekte de politie het voor de ontploffing.

De bommenlegger riskeert levenslang. Ook in New Jersey is hij aangeklaagd.

