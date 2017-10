Geen keizer dit jaar in het Kuipke: Iljo Keisse moet forfait geven voor Zesdaagse van Gent

Iljo Keisse rijdt dit jaar geen Zesdaagse van Gent, dat meldt zijn ploeg Quick-Step Floors. De “keizer van het Kuipke” onderging vorige week vrijdag in Herentals een operatie aan zijn hand om een pees van zijn rechter pink te herstellen. De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent gaat dit jaar door van 14 tot 19 november.

De 34-jarige Keisse moet na zijn pinkoperatie tien tot twaalf dagen rusten voordat hij op de rollen kan beginnen te trainen en hij zal nog eens zes tot acht weken moeten wachten voordat hij weer in competitie kan rijden.

Dit betekent dat Keisse niet kan starten in “zijn” Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent, de prestigieuze zesdaagse die hij voor eigen volk al zes keer won - de laatste keer in 2015 - en wat hem de bijnaam opleverde “de keizer van het Kuipke”.

“Een grote teleurstelling”

“Het seizoen was voor mij nog niet voorbij en de Gentse Zesdaagse was mijn laatste doel van het jaar, dit is dus een grote teleurstelling”, reageerde Keisse ontgoocheld. “Vooral omdat ik de afgelopen vijf jaar op het podium stond en het mijn thuisrace is. Het zal niet gemakkelijk zijn om als toeschouwer te komen kijken...”