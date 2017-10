Duffel - Aan de Mechelsebaan in Duffel is maandagnamiddag een auto volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond maar de brand veroorzaakte wel heel wat verkeersproblemen in de buurt.

Bij aankomst van de brandweer stond de Mini al helemaal in lichterlaaie. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle maar de auto is rijp voor de schroothoop. Wellicht is de brand door een technisch defect ontstaan.

Foto: gil plaquet

Foto: gil plaquet

De Mechelsebaan bleef ruim een half uur afgesloten voor alle verkeer.