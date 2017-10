Mode GET THE LOOK. Pittig zoals de ‘zwangere’ Khloe Kardashian

Hoewel de Amerikaanse realityster Khloe Kardashian haar zwangerschap nog niet zelf heeft bevestigd, meende de gespecialiseerde roddelpers een beginnend buikje te zien terwijl de blondine afgelopen weekend door de straten van San Francisco wandelde. Of ze nu een baby verwacht of niet: haar look zat alvast helemaal goed en kan toekomstige mama’s inspireren. Hier shop je hem bij elkaar.