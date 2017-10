Pasar start met fotografie voor iedereen

Ranst - De vzw Pasar die vooral bekend is voor activiteiten voor een breed publiek start nu ook met een fotoafdeling. Wie er meer over wil weten is welkom in Pulderbos op zondag 29 oktober.

Omdat de deelnemers aan de Pasar-activiteiten vaak fotograferen en dan soms toch niet helemaal tevreden zijn over het resultaat wil Pasar een overkoepelende afdeling opstarten met fotografie voor “Jan en Alleman”. Die nieuwe groep krijgt de naam ‘Qué Pasar’ en wil de deelnemers op een ontspannende manier laten kennis maken met de mogelijkheden van hun toestel en digitale fotografie. Het viertal dat deze nieuwe groep wil begeleiden verwelkomt alle belangstellenden op zondag 29 oktober om 14u in het Gemeentezaaltje Dorp 12 in Pulderbos. Er staat ook een mini-studio opgesteld en er zal werk te zien zijn van het begeleidend team. De deelname is gratis maar het is wel nuttig om vooraf te melden of je komt.

http://quephotosar@gmail.com