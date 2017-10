Deze sporten zijn volgens gerenommeerde artsen het best voor je lichaam

Ellenlange tochtjes lopen of jezelf afmatten met intensieve oefeningen op de yogamat? Volgens wetenschappers van Harvard Medical School zijn er sporten of oefeningen die veel beter zijn voor je lichaam. Zo zijn er meer bepaald vijf bewegingsvormen die het beste effect hebben als het gaat over spieropbouw, gewichtsverlies, de bescherming van het hart en die je bovendien wapenen tegen de ouderdom.

Volgens I-Min Lee, professor aan de Harvard Medical School, zijn er vijf sporten of oefeningen die met kop en schouders boven de rest uitsteken als het gaat om ideale bewegingsvormen voor wie met workouts van start wil gaan. Zijn bevindingen zijn werden zonet gepubliceerd in een gezondheidsrapport dat de naam 'Starting to Exercise' meekreeg.