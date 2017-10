Waaslandtunnel weer afgesloten door vallende tegels

Antwerpen - De Waaslandtunnel is maandagnamiddag afgesloten in beide richtingen omdat er opnieuw tegels naar beneden vallen. Zodra alles is opgekuist en het duidelijk is dat het gevaar geweken is, wordt de tunnel weer vrijgegeven.

Ook vorige maand en begin juli werd de Waaslandtunnel al eens afgesloten voor vallende tegels. Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer bevestigde toen dat er geen structureel probleem is.

“De tegels zijn uiteraard een onderdeel van de wandbekleding van de tunnel. Er zijn geen structurele problemen, zoals bijvoorbeeld betonrot dat kan zijn. Er is in principe ook weinig gevaar dat de tegels op het verkeer terecht zouden komen, want ze hangen enkel aan de zijwanden en niet aan het plafond van de tunnel vast.”