Goffin & Darcis winnen eerste duel tegen Fransen… op waterfiets

David Goffin begint deze week als topreekshoofd aan de European Open in Antwerpen, het enige ATP-toernooi dat ons land rijk is. “Ik ga me voor eigen volk volledig geven”, beloofde de 26-jarige Luikenaar maandag.

Goffin (ATP 10) moet in de eerste ronde niet in actie komen, en ontmoet in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Florian Mayer (ATP 66) en de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 79). Vorig jaar strandde Goffin in de Lotto Arena in de halve finales, maar ditmaal droomt Belgiës beste tennisser stiekem van meer. Recente toernooizeges in het Chinese Shenzhen en het Japanse Tokio bewijzen dat hij de goede vorm beet heeft.

“Het is waar dat ik me momenteel goed in mijn vel voel en met vertrouwen tennis”, vertelde Goffin. “Ik ben blij dat ik in Antwerpen voor de Belgische fans kan spelen en ga mijn uiterste best doen. Of ik titelambities heb? Ik bekijk het liever wedstrijd per wedstrijd en focus me nu op mijn eerste match.”

Na de eindwinst in Shenzhen en Tokio vloog Goffin er nadien in het Masters 1.000 toernooi van Shanghai snel uit. De Luikenaar beschouwt die vroege exit als een ‘accident de parcours’. “De vermoeidheid van de voorbije weken speelde daar op”, gaf hij toe. “Het was een drukke periode, en ik moet opletten dat ik dan niet in het rood ga. Maar tegen mijn eerste duel in Antwerpen zal ik volledig gerecupereerd zijn. Met mogelijk de Masters en nadien de finale van de Davis Cup tegen Frankrijk staan ook in novenmber veel wedstrijden op de agenda. Maar ik zal er staan.”

Belgen kloppen Fransen… op de waterfiets

Het toernooi werd maandagvoormiddag gelanceerd met een ludieke waterfietsrace tussen België en Frankrijk, die elkaar eind november in de Davis Cup-finale in de ogen kijken. Goffin en Darcis haalden het met erg grote voorsprong voor de Fransen Benoît Paire en ex-tennisser Sébastien Grosjean.

Kyrgios, die vorige maand met Australië in de halve finales van België verloor, gaf het startschot van de race. “De Belgen kunnen de titel echt pakken”, voorspelde Kyrgios. “Goffin is wereldklasse, dat weet iedereen. En Darcis... Zijn bijnaam ‘Mister Davis Cup’ zegt genoeg. Maar Frankrijk heeft natuurlijk ook veel kwaliteit. Een pronostiek is echt lastig.”

Kyrgios (ATP 20) heeft in Antwerpen een bye in de eerste ronde. In de tweede ronde treft het ‘enfant terrible’ Ruben Bemelmans (ATP 98), als die wint van de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 68).

Foto: BELGA

Steve Darcis wil “schitterende” Belgische fans verwennen

Dat Cedrik-Marcel Stebe (ATP 78) gewaarschuwd mag zijn. De Duitser treft in de eerste ronde dan weer die andere Belg, Steve Darcis (ATP 65). De 33-jarige kan als geen andere tennisser boven zichzelf uitstijgen voor eigen volk.

“Ik vind het altijd geweldig om in België te kunnen spelen”, aldus Darcis. “Ik hoop dat de supporters massaal naar de Lotto Arena zullen afzakken om de Belgen aan te vuren. Ik ben nog wat vermoeid van de afgelopen drukke periode, met veel reizen, maar dat hoort er bij. Eenmaal op het veld zet ik dat van me af en speel ik mijn wedstrijd. Ik ga proberen om in Antwerpen zo ver mogelijk te geraken en onze geweldige fans knap tennis voor te schotelen.”

Darcis speelt eind komende maand met België de finale van de Davis Cup in en tegen Frankrijk. “Dat duel staat uiteraard met stip aangeduid in mijn agenda”, verklaarde Darcis. “Maar nu ben ik er nog niet te veel mee bezig, eerst alle focus op het toernooi van Antwerpen. Nadien zal ik me voor de eindstrijd klaarstomen om tegen de Fransen topfit voor de dag te komen.”

In Antwerpen komt Darcis ook in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van Arthur De Greef treft hij in de eerste ronde de Amerikaan Scott Lipsky en Divij Sharan uit India.

Foto: Photo News

Toernooidirecteur Hancock prijst deelnemersveld

Toernooidirecteur Andy Hancock is alvast tevreden met het deelnemersveld dat naar de Lotto Arena afzakt. “Het Belgisch publiek krijgt enkele geweldige wedstrijden voorgeschoteld. Volgens mij zijn alle ingrediënten aanwezig om er een onvergetelijk toernooi van te maken”, verklaarde Hancock. “Met David Goffin, Steve Darcis en Ruben Bemelmans tekenen de beste Belgen present, en we hebben ook enkele grote buitenlandse namen kunnen strikken zoals Nick Kyrgios. Ik hoop dat er op hoog niveau gespeeld zal worden en dat de fans voor de nodige sfeer zorgen. Ik kan alvast verklappen dat er woensdag een verrassing op het menu staat voor het Belgische Davis Cup-team.”