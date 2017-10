Ranst - De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) nodigt alle belangstellenden uit voor de filmvoorstelling van “Tanna” in Den Boomgaard Antwerpsesteenweg 43 op woensdag 18 oktober.

Het verhaal speelt zich af op een eiland in de Stille Zuidzee dat in het regenwoud ligt. Er woedt ook een tribale oorlog. Twee geliefden gaan op de vlucht voor het geweld. De film start om 20u en de zaal opent een half uur vroeger. De toegang is gratis.