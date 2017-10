Frank Vercauteren gaat opnieuw aan de slag in België: hij volgt de pas ontslagen Riga op bij Cercle Brugge

Frank Vercauteren (60) gaat opnieuw aan de slag in België. Echter niet in de Jupiler Pro League maar in de Proximus League: Cercle Brugge stelt hem straks om 17u voor als nieuwe (verrassende) coach. Vercauteren volgt in het Jan Breydelstadion José Riga op, die eerder vanmiddag werd ontslagen “naar aanleiding van de uitblijvende sportieve resultaten”.

Frank Vercauteren moet Cercle Brugge, momenteel derde in Eerste Klasse B, weer naar de Jupiler Pro League brengen. De Vereniging staat momenteel derde in het klassement, op drie punten van het leidersduo OHL en Beerschot-Wilrijk. Vercauteren wordt om 17u voorgesteld in Brugge.

Enkele weken geleden werd Vercauteren nog genoemd als mogelijke nieuwe coach van KV Oostende. Vercauteren zat zonder club nadat hij vorig jaar ontslagen werd bij het Russische Samara, waarmee hij nog was gepromoveerd. Hij was eerder trainer bij KV Mechelen (tweemaal), Anderlecht, RC Genk, Al-Jazira uit Abu Dhabi en de Portugese topclub Sporting Lissabon.

Na drie jaar keert hij dus terug naar België. Als trainer werd hij al drie keer kampioen van België: twee keer met Anderlecht (in 2006 en 2007) en één keer met Racing Genk (in 2011).

“Uitslagen stemmen niet overeen met onze verwachtingen”

Cercle Brugge raakte zaterdagavond op een eigen veld niet voorbij Roeselare (1-1). Met 19 punten uit elf wedstrijden is de Vereniging voorlopig derde in het klassement na Oud-Heverlee Leuven en Beerschot-Wilrijk, die allebei 22 punten hebben.

Dat leidde tot het ontslag van coach José Riga. “De uitslagen sinds de start van de competitie stemmen niet overeen met onze verwachtingen en wij denken dat Cercle, dat de ambitie heeft om volgend seizoen te kunnen stijgen naar D1A, het beter kan en moet doen”, zegt Vadim Vasilyev, gedelegeerd bestuurder van Cercle Brugge en tevens vicevoorzitter en CEO van AS Monaco, dat meerderheidsaandeelhouder is bij groenzwart. “Wij bedanken José Riga voor zijn groot professionalisme dat ten dienste stond van Cercle en om het behoud te verzekeren op het einde van het vorige seizoen. Wij zullen er nu alles aan doen om de beste oplossing te vinden zodat de ploeg onze doelstellingen kan bereiken.”

Riga was sinds begin november 2016 coach van Cercle Brugge. Hij volgde toen Vincent Euvrard op. Zijn ontslag is al het vierde dit seizoen in Eerste Klasse B.