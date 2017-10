Ciman (Montreal) en Lamah (Dallas) verliezen in MLS

Laurent Ciman (Montreal Impact) en Roland Lamah (FC Dallas) hebben zondag met hun team allebei een nederlaag geleden in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS).

In een Canadees onderonsje ging Montreal met 1-0 onderuit bij Toronto FC. Jozy Altidore maakte na 16 minuten de enige goal. Ciman speelde centraal achterin de volledige match bij de bezoekers.

Montreal staat met 39 punten uit 33 matchen pas achtste in de Eastern Conference en was al langer uitgeschakeld voor deelname aan de play-offs. Toronto (68 ptn) verstevigde met deze nieuwe zege zijn leidersplaats.

Middenvelder Roland Lamah viel bij Dallas twintig minuten voor tijd in op het veld van Seattle Sounders. Het stond toen al 3-0 voor de thuisploeg na treffers van Victor Rodriguez (31.) en Will Bruin (64. en 67.). In de toegevoegde tijd legde Lamar Neagle de 4-0 eindstand vast.

In de Western Conference ligt Dallas voor het zesde en laatste ticket voor de play-offs in balans met San José Earthquakes en Real Salt Lake. San José en Dallas hebben na 33 wedstrijden 43 punten, een meer dan Real Salt Lake. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie, zondag 22 oktober, ontvangt Dallas rode lantaarn LA Galaxy. San José is gastheer voor Minnesota United (9e) en Real Salt Lake speelt thuis tegen Sporting Kansas City (4e).