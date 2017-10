Belgen gaan op EK baanwielrennen in Berlijn op zoek naar medailles

In Berlijn vindt vanaf woensdag het Europees kampioenschap op de piste plaats. De Belgische ploeg trekt met elf pistiers naar het EK, maar zonder boegbeeld Jolien D’hoore die op het vorige EK en WK nog samen met Lotte Kopecky het goud veroverde in de ploegkoers.

D’hoore last na een lang seizoen wat rust in en treedt niet aan op het EK piste. Dat gaf ze al mee na het WK in Bergen. Wel is ze van de partij tijdens de Wereldbeker in Manchester (10-12 november) en neemt ze ook deel aan de Lotto-Zesdaagse in Gent nadien. “Natuurlijk is het een beetje jammer dat we die Europese titel zomaar weggeven”, vertelt haar Belgische ploegmate Lotte Kopecky, “maar rust is ook belangrijk en zowel Jolien, als ik hebben al een lang seizoen achter de rug. We hebben nog altijd die wereldtitel achter onze naam en die willen we in februari volop verdedigen op het WK in Apeldoorn.”

Kopecky moest in laatste instantie afzeggen voor het WK op de weg in Bergen wegens een blessure. “Die hamstringblessure is nu zo goed als van de baan”, zegt ze, “alleen moet ik nog wat voorzichtig zijn en die spier niet te veel belasten. Dus doe ik ook de ploegkoers niet met iemand anders dan Jolien. Ik treed alleen aan in de ploegachtervolging, ook niet in het omnium (waar ze vorig jaar brons pakte op het EK, red). Dat is de meest verstandige keuze zodat die blessure niet weer de kop op steekt.”

In die ploegachtervolging treedt Kopecky aan met Gilke Croket, Annelies Dom en Saartje Vandenbroucke. “We zijn ambitieus”, aldus Kopecky, “het is een snelle baan in Berlijn, we willen graag het Belgisch record breken en bij de beste acht ploegen eindigen. We hebben een goede ploeg en moeten geloven in onze kansen.”

Voorts mag België ook dromen van medailles met enkele andere pistiers. Nicky Degrendele in de snelle nummers, Kenny De Ketele en Moreno De Pauw in de ploegkoers en ook in de puntenkoers bij de heren mag een mooi resultaat verwacht worden en voorts wordt het uitkijken naar de ploegenachtervolging bij de heren, een olympisch nummer waar de mannen de voorbije maanden goede tijden lieten optekenen.

Op het vorige EK, in 2016 in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, veroverde België zes medailles: een keer goud (Jolien D’hoore/Lotte Kopecky in ploegkoers), drie keer zilver (De Ketele en D’hoore in puntenkoers, Degrendele in keirin) en twee keer brons (De Ketele en Moreno De Pauw in de ploegkoers en Lotte Kopecky in omnium).