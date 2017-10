84e Sluitingsprijs zet punt achter Belgisch wegseizoen

Kapellen - Dinsdag wordt de 84e editie van Putte-Kapellen (1.1) gereden. Voor de Sluitingsprijs, waarin Jurgen Van den Broeck afscheid neemt van het peloton, tekenen met Lotto-Soudal en LottoNL-Jumbo twee WorldTourteams present. Nieuw is de introductie van een ‘sprintersprijs’.

Even leek de Sluitingsprijs, het traditionele slot van het Belgisch wegseizoen, er niet meer te komen. Het vroegere organiserende comité kapte ermee maar eventbureau Golazo ontfermde zich over deze traditierijke koers. De aankomstlijn ligt andermaal op de Belgisch-Nederlandse grens op de Ertbrandstraat van Kapellen, de start wordt dit jaar gegeven van op het Markplein van Kapellen.

De Sluitingsprijs gaat over elf plaatselijke ronden met doortochten in Stabroek, Berendrecht, Woensdrecht, Kapellen en Putte. Nieuw is dus dat er gewerkt wordt met negens tussensprints. Deze situeren zich achtereenvolgens aan de finishlijn na de eerste ronde te Kapellen. De tweede sprint wordt beslecht in Stabroek, gevolgd door de spurt in Berendrecht. Dit wordt zo nog tweemaal herhaald tot de negende ronde, op het in totaal 16,69 kilometer lange traject. Van deze tussenspurten wordt een klassement opgemaakt en zo zal dus niet alleen een eindlaureaat maar ook een sprintlaureaat op het podium staan.

De laatste winnaar van de Sluitingsprijs was Roy Jans, die het in 2016 haalde voor Timothy Dupont en de Nederlander Moreno Hofland.

- deelnemende ploegen -

WorldTour: Lotto-Soudal (Bel), LottoNL-Jumbo (Ned)

Professioneel continentale ploegen: Sport Vlaanderen-Baloise (Bel), Wanty-Groupe Gobert (Bel), Veranda’s Willems-Crelan (Bel), WB Veranclassic (Bel), Roompot-Nederlandse Loterij (Ned)

Continentale teams: Cibel-Cibon (Bel), Pauwels Sauzen-Vastgoedservice (Bel), Delta CT (Ned), Metec (Ned), Monkey Town (Ned), Baby Dump (Ned), Seg (Lux), Team Differdange-Losch (Lux), Team Sauerland (Dui)

- laatste tien winnaars -

2016: Roy Jans

2015: Nacer Bouhanni (Fra)

2014: Jens Debusschere

2013: Jens Debusschere

2012: Wim Stroetinga (Ned)

2011: Yauheni Hutarovich (WRu)

2010: Adam Blythe (GBr)

2009: Denis Flahaut (Fra)

2008: Hans Dekkers (Ned)

2007: Floris Goesinnen (Ned)