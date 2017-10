Filmpje toont jonge Channing Tatum tijdens stripact

De Amerikaanse Hollywoodacteur Channing Tatum (37) staat bekend om zijn uitmuntende danskunsten, te zien in de ‘Step up’-films. Maar ook de zinderende ‘Magic Mike’-scènes waarin hij stript, staan bij veel dames in het geheugen gegrift. De ster begon zijn carrière ooit echt als stripper en er bestaan beelden uit die periode.

Entertainmentwebsite US Weekly heeft een filmpje gevonden van een 18-jarige Channing Tatum, die vijf jaar geleden door People werd verkozen tot de meest sexy man ter wereld. Daarin draagt de ster een oversized outfit, die hij helemaal uittrekt tijdens zijn act tot er alleen een wit stringetje overblijft. Het filmpje staat al enkele jaren op YouTube, maar wordt nu hier en daar weer opgepikt.





Tatum had het vroeger niet breed en verdiende een aardig centje bij dankzij zijn moves. Die leverden hem uiteindelijk een mooie carrière op. Intussen is de acteur het dansen en strippen niet verleerd. Dat bewees hij onder meer in 2012 en 2015 in de ‘Magic Mike’-films, die losjes op zijn leven zijn gebaseerd.