“Benieuwd wat Max Verstappen zijn toekomst brengt”

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat Max Verstappen elke race sterker en sterker wordt ondanks het feit dat de jonge Nederlander op twintigjarige leeftijd al twee races op zijn naam schreef.

Max Verstappen is ongetwijfeld de meest indrukwekkende jonge rijder in de Formule 1. Op twintigjarige leeftijd heeft het Nederlandse wonderkind al twee races gewonnen en stond hij al tien keer op het podium.

Net door die goede prestaties vindt teambaas Christian Horner dat Verstappen alleen nog maar beter wordt.

“Het is indrukwekkend als je ziet dat Max nog maar twintig jaar is,” vertelt Horner aan ‘Motorsport.com.’

“Kijk gewoon maar eens naar de fans die hij heeft in de F1 op dit moment. Hij is één van, of misschien wel dé populairste rijder.”

“Ik denk dat hij nog steeds beter wordt op alle vlakken want Max heeft gewoon op zich al zo weinig ervaring in het racen dat hij alleen maar beter kan worden. Ervaring kun je immers alleen maar krijgen door iets een lange tijd te doen,” gaat Horner verder.

“Hij heeft nu bijna drie seizoenen in de Formule 1 achter de rug en hij haalt nu al een fantastisch niveau. Het spannendste wordt echter wat de toekomst voor hem in petto heeft.”

De Brit hoopt natuurlijk dat Red Bull Racing deel kan uitmaken van die toekomst. Het is echter aan hem om Verstappen te overtuigen dat zijn team te bieden heeft waar de Nederlander achter op zoek is.

“Ik denk wel dat hij de kracht en de mogelijkheden van het team ziet,” aldus Horner. “Hij voelt zich thuis bij ons, Lewis zit goed bij Mercedes en Seb heeft drie jaar bijgetekend bij Ferrari. Het meest logische zou zijn dat hij een team rond zich bouwt en dan is het aan ons om hem een competitieve auto te geven.”

“We willen allemaal graag competitief zijn. Als je ziet van waar we gekomen zijn in het begin van het seizoen moet je besluiten dat we onszelf overtroffen hebben en daar moeten we op verder bouwen,” besluit Horner.

