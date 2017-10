Beste pralines ter wereld komen uit Knokke

De 'Gin-Tonic', de 'Orient', de 'Peanuts & Co' en de 'Tokyo Dreams'. Dat zijn de namen van de vier pralines waarmee de Knokse topchocolatier David Maenhout afgelopen weekend met succes de eer van ons land heeft verdedigd tijdens de wereldfinale van The International Chocolate Awards in Londen.

De man achter het gelauwerde Chocolatier M. deed zijn werk meer dan goed: de vier pralines waarmee hij aan de wedstrijd deelnam, zijn namelijk elk in hun categorie in de prijzen gevallen.

De 'Gin-Tonic' - waarvan de smaak voor zich spreekt - en de ­'Orient' - op basis van romige karamel, fleur de sel en geroosterde sesam - gingen met het goud aan de haal. Terwijl 'Peanuts & Co' - met pindanoten en karamel - en de ­'Tokyo Dreams' - met yuzu en soja - goed waren voor zilver.

Het was zes jaar geleden dat een Belg nog goud won tijdens de ­wereldfinale.