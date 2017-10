Ierland bereidt zich voor op komst van orkaan Ophelia: scholen blijven dicht, alarmfase rood,...

De Ierse overheid heeft maandag gevraagd alle scholen dicht te houden, uit voorzorg voor de komst van orkaan Ophelia. Het Amerikaanse orkaancentrum NHC verwacht wel dat Ophelia de komende uren zal afzwakken tot een post-tropische storm.

De Ierse weerdiensten hebben maandag voor acht graafschappen in het zuiden en in het westen van het land alarmfase rood afgekondigd. Er worden windstoten van meer dan 130 kilometer per uur verwacht.

Ook bestaat het risico op overstromingen en “structurele schade”, zo wordt gewaarschuwd. Het ministerie van Onderwijs heeft alvast beslist dat “alle scholen en andere onderwijsinstellingen maandag gesloten blijven”. Daarnaast dreigt ook het verkeer op de luchthaven van Cork (zuidwesten van Ierland) ernstige hinder te ondervinden.

Tot slot vraagt de Ierse overheid om de kustgebieden te mijden. Mensen krijgen ook de raad om rekening te houden met mogelijke stroompannes.