Rumst - De fusiegemeente Rumst heeft na de wijk Rumst Vosberg nu ook in Terhagen en buurt-informatienetwerk. Dit weekend werd beslist dat de werking moet worden uitgelegd in de hoop nog meer mensen aan te trekken. Hiervoor wordt op 7 november een infoavond georganiseerd in het Hof van Crequi. In deelgemeente Reet werkt men voor de wijk Schensbossen (Matexi) ondertussen ook aan de oprichting van een bin.