Aartselaar - Zondagnamiddag werd een nieuwe zijweg aan het Reukenspad ingewandeld. Milieuschepen René Lauwers (Groen) nodigde burgemeester Sophie De Wit (N-VA) uit om het obligate lintje te knippen. “Deze aftakking van deze trage weg is interessant voor onze jongeren die in Boom school lopen. Over de exacte naam voor dit pad van zowat één kilometer gaan we later een beslissing nemen.”