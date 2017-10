Twee bestelwagens uitgebrand in Rupel

Boom / Niel - In de politiezone Rupel zijn afgelopen weekend twee auto’s uitgebrand. Vrijdagnacht ging een bestelwagen in Boom in vlammen op, zondag gebeurde hetzelfde in Niel.

De eigenaars van de bestelwagen die vrijdag uitbrandde in de Kerkhofstraat in Boom, plaatsten een oproep op Facebook. Ze zijn op zoek naar getuigen en vragen of er voorbijgangers iemand hebben zien weglopen. “Het wrak is in beslag genomen door het parket, aangezien kwaad opzet niet wordt uitgesloten”, zeggen ze. “Helaas is de enige camera die in buurt hangt defect en zijn er dus geen beelden. Zelfs de kleinste tips zijn welkom.” Niemand raakte gewond.

Zondag brandde opnieuw een bestelwagen uit in de Emile Vinckstraat in Niel. De politiezone Rupel was zondagavond niet bereikbaar voor een reactie, maar volgens onze informatie is de kans groot dat het hier om een accidentele brand gaat.