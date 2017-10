13-jarige Justin uit Wuustwezel sinds zondagochtend vermist

Wuustwezel - Het parket van Antwerpen heeft een opsporingsbericht verspreid van de 13-jarige Justin Wijkhuijs uit Wuustwezel.

Op zondag 15 oktober 2017 rond 08 uur verliet de 13-jarige Justin zijn woning aan de Hoenderstraat in Wuustwezel. Hij vertrok met een blauwe herenfiets. Sindsdien werd van hem niets meer vernomen.

Justin is slank gebouwd en ongeveer 1m70 groot. Hij heeft bruine ogen en blond halflang verward haar. Hij spreekt Nederlands.

Op het ogenblik van zijn vertrek, droeg hij een zwarte trainingsbroek met verticale witte streep, een bordeaux T-shirt met opschrift “De Miekes”, zwarte werkschoenen, en een groen-bruine winterjas.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via het emailadres opsporingen@police.belgium.eu of via dit online formulier