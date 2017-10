Oproep krant lokt massaal veel reacties uit: al 900 meldingen over onveilige verkeerssituaties

De ongerustheid over de kwetsbaarheid van fietsers in het verkeer is groot, zo blijkt na de oproep van Gazet van Antwerpen. Naar aanleiding van twee dodelijke fietsongevallen in Antwerpen vroegen we onze lezers om gevaarlijke verkeerssituaties te melden. En dat gebeurde massaal. Dit weekend alleen al kregen we bijna 900 meldingen binnen. Niet alleen voor straten en kruispunten in Antwerpen, maar ook in het Waasland, de Kempen en het Mechelse.

En of we gehoor kregen op onze oproep om gevaarlijke situaties voor fietsers te melden. Ongeveer negenhonderd meldingen kwamen er al binnen, uit Antwerpen en ver daarbuiten. Van de Botermelkbaan in Schoten tot de Meirbrug, Nationalestraat of Grote Steenweg. Fietsers die moeten balanceren op een smal richeltje tussen stoep, auto’s en tramsporen. Fietsers die zich moeten haasten voor het stoplicht om dan midden op een drukke baan op een minuscuul vluchtheuveltje te staan. Fietsers die bang zijn dat massaal afslaande bussen hen niet zien. Het onderwerp leeft enorm, zoveel is duidelijk geworden.

Wat ook leeft, is het gevaarlijke gedrag van sommige automobilisten en fietsers. Daar komen we later nog op terug. Nu focussen we ons op de infrastructuur die tot gevaarlijke situaties leidt. Stuur deze week nog uw gevaarlijke verkeerssituatie via onderstaande module.