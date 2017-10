“Wij geloven in de fiets en willen niet langer aanvaarden dat het verkeer doden blijft eisen”

Nadat de congressen van sp.a en Groen hun goedkeuring hebben gegeven aan de samenwerking van beide partijen, staat niets de Antwerpse lijst Samen nog in de weg. De Antwerpenaar kan nu kiezen tussen twee duidelijk van elkaar verschillende programma’s en kan alleen maar hopen dat deze verkiezingsstrijd niet ontaardt in modder gooien, maar leidt tot boeiende discussies op het scherp van de snee.

In een jaar tijd kan er nog van alles gebeuren, maar dat mobiliteit een van de belangrijkste thema’s van deze verkiezingsstrijd wordt, staat als een paal boven water. Antwerpen staat stil, de files staan er van ’s morgens tot ’s nachts, en zelfs een derde Schelde- oeververbinding kan ze niet doen verdwijnen. We moeten hoe dan ook auto’s van de weg halen. Terwijl de politiek nog aan het kibbelen is over de plaats van de auto in en rond de stad en De Lijn er nog altijd niet slaagt om duidelijk te maken wanneer de volgende tram eraan komt, hebben de burgers allang zelf alternatieven gezocht en gevonden. De Antwerpenaar – en dan bedoelen we die van de stad én de hele provincie – heeft massaal voor de fiets gekozen. De verkoop van tweewielers boomt, de Velo’s in de stad worden elke dag meer gebruikt, de Fietsostrades zijn een succes… maar de infrastructuur kan de groei in het fietsverkeer niet altijd volgen. Steeds meer mensen klagen over onveilige kruispunten en straten in de stad en daarbuiten.

Na de twee tragische fietsongevallen in Antwerpen, kon Gazet van Antwerpen als grootste krant van de provincie niet langer aan de kant blijven staan. De redactie deed dit weekend een oproep aan haar lezers om fietsonveilige kruispunten en straten te melden. Wij willen ze in kaart brengen en samen met onze lezers ijveren voor een oplossing.

We kregen bijna negenhonderd meldingen, vooral uit de stad, maar ook van elders uit de provincie en het Waasland. En niet alleen van klagers, ook van mensen die tevreden zijn over nieuwe fietspaden of kruispunten in hun gemeente en deze als voorbeeld willen stellen. Zo kunnen de lezers van deze krant elkaar inspireren en tegelijk de politici aanmoedigen om de handen uit de mouwen te steken. Situaties die met een kleine ingreep veiliger kunnen, moeten onmiddellijk worden aangepakt. Andere vragen onderzoek en investering. Dat proces zal de redactie dan opvolgen.

Op de sociale media kreeg onze oproep ook kritiek: het gaat niet alleen over infrastructuur, schreven sommige mensen, maar ook over het onaangepaste gedrag van fietsers en automobilisten. Wij gaan die kritiek niet uit de weg. Dat probleem pakken we later aan, maar eerst gaan we resoluut voor meer ruimte en meer veiligheid voor de fietsers in Antwerpen. Omdat we geloven in de fiets en omdat we niet langer willen aanvaarden dat het verkeer doden blijft eisen.