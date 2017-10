Roep om conflictvrije kruispunten is heviger dan ooit: “Wij werken dag in dag uit aan veilige kruispunten”

Antwerpen -

De voorbije twee weken kwamen twee fietsers om het leven nadat ze in de stad waren aangereden. De roep om conflictvrije kruispunten is sindsdien heviger dan ooit. Jan Verhaert, directeur van de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen, is niet doof voor die vraag, maar wijst ook op de beperkingen. “We moeten erover waken dat het oplossen van één onveiligheidsprobleem geen nieuw creëert.”