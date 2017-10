European Darts Trophy: Engelsman Cross houdt Kim Huybrechts uit finale

Brussel - Kim Huybrechts (PDC 15) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de European Darts Trophy. In het Duitse Göttingen moest hij in de halve finales met 6-1 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Rob Cross (PDC 32).

Huybrechts speelde tot in de halve finales een sterk toernooi. Zo zette hij in de achtste finales de Schot Peter Wright (PDC 2) met 6-3 opzij. In de kwartfinales klopte Huybrechts de Engelsman Dave Chisnall (PDC 8) met 6-4. In de finale was de Nederlander Michael van Gerwen, ‘s wereld nummer één, met 6-4 te sterk voor Cross.

Uitslagen: Achtste finales: Kim Huybrechts (Bel/15) - Peter Wright (Sch/2) 6-3 Kwartfinales: Kim Huybrechts (Bel/15) - Dave Chisnall (Eng/8) 6-4 Halve finales: Rob Cross (Eng/32) - Kim Huybrechts (Bel/15) 6-1 Finale: Michael van Gerwen (Ned/1) - Rob Cross (Eng/32) 6-4