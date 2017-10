Flor rijdt met nieuwe tandem dankzij massale steun

Turnhout - Voor de familie Mys uit Turnhout was het zaterdag een heuglijke dag. Dankzij crowdfunding heeft ze een nieuwe tandem voor jongste zoon Flor (11) kunnen kopen.

De jongen heeft een zeldzame aandoening waarbij goedaardige gezwellen worden aangemaakt in weefsels en organen. Vier jaar geleden kochten zijn ouders een aangepaste tandem van 7.000 euro, maar die werd deze zomer gestolen bij Plopsaland in De Panne. “We voelden ons machteloos”, vertelt moeder An Godrie. “Geld om een nieuwe tandem te kopen, hadden we niet. Mijn broer Jan is daarom met een crowdfunding­actie begonnen. Na drie weken was er genoeg geld ingezameld voor een nieuwe tandem. Dat hadden we nooit verwacht. Er bleef nog bijna 2.000 euro over. Dat hebben we geschonken aan twee organisaties voor mensen met een beperking.”

Zaterdag konden ze de elektrische tandem ophalen bij Fietsen Soria in Merksplas. “Het is hetzelfde merk, maar deze fiets biedt meer mogelijkheden”, zegt vader Carl. “De voorbije maanden kon ik niet gaan fietsen met Flor. We hebben zaterdag van het goede weer gebruikgemaakt om als testrit meteen van Merksplas naar huis te fietsen. Een elektrische fiets komt goed van pas, want ik word er niet jonger op en Flor groeit ook nog. Het is ongelooflijk dat zo veel mensen ons financieel hebben gesteund, zelfs mensen die we niet kennen. We zijn hen eeuwig dankbaar.”