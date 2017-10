EKZ Aigle: Wildhaber wint, drie Belgen in toptien

In het Zwitserse Aigle, aan de hoofdzetel van de Internationale Wielerunie UCI, vond de derde manche van de EKZ Tour plaats, een regelmatigheidscriterium op Zwitserse bodem.

De zege ging naar thuisrijder Marcel Wildhaber die twee weken geleden ook al de manche in Bern won. En net als in Bern was het ook deze keer Simon Zahner die met de tweede plaats vrede moest nemen. Wildhaber blijft ook leider in het klassement.

Ondanks de wedstrijd in Zonhoven waren toch een aantal landgenoten naar Zwitserland afgezakt in een zoektocht naar UCI-punten. Wietse Bosmans reed alvast een goede wedstrijd, zat de ganse wedstrijd voorin en moest in de slotronde enkel de twee Zwitsers voor laten gaan. Ook nog in de top tien: Braam Merlier (9de) en Yorben Van Tichelt (10de). Binnen veertien dagen staat de vierde manche op het programma in Hittnau. De EKZ Tour telt in totaal zes wedstrijden.