Antwerpen -

Een vijftigtal Antwerpse jongeren verzamelden afgelopen zaterdag in het Zuiderpershuis voor ’t Is aan A, waar ze met elkaar in dialoog traden over diverse thema’s in de stad. “Het is belangrijk dat jongeren deelnemen aan het maatschappelijk debat”, zegt Yasmia Setta (23) uit Borgerhout.