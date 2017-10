David Goffin slaat balletje in Edegem

Edegem - Fitnesscentrum David Lloyd zal de komende week zijn deuren openstellen voor enkele van 's werelds grootste tennisspelers. Onder anderen David Goffin en David Ferrer stomen er zich klaar voor de European Open.

Van 15 tot en met 22 oktober vindt in de Antwerpse Lotto Arena de tweede editie van de European Open plaats. Dit is een ATP 250 toernooi op de World Tour kalender, wat wil zeggen dat de winnaar niet alleen een geldprijs ontvangt, maar ook zijn plek op de wereldranglijst kan verbeteren. Geen wonder dat heel wat tennissers uit de top twintig naar Antwerpen zijn afgezakt.

“Deze spelers moeten zich gedurende hun verblijf hier natuurlijk optimaal kunnen voorbereiden op hun wedstrijden”, vertelt Sigal Rabinovitz, Marketing Manager van David Lloyd Antwerpen. “Onze fitnessclub werd vanuit de UK gecontacteerd en door de organisatie van de European Open uitgekozen om onze deuren voor de spelers open te stellen. Onze club beschikt immers over alle gevraagde faciliteiten. We hebben onze tennisterreinen de afgelopen week ook aangepast aan de hoge normen van de European Open. Sinds zaterdagmiddag komen hier dus toppers als David Goffin, David Ferrer en Richard Gasquet en Gaël Monfils over de vloer. Om onze 3.000 leden te compenseren voor hun tijdelijk gereduceerde speelkansen, organiseren we exclusief voor hen diverse clinics, meet and greets, signeersessies en tenniswedstrijden.”