Vintage kledij te koop per kilo in nieuwe tweedehandswinkel Nationalestraat

Antwerpen - Een opvallende nieuwkomer in de Nationalestraat: naast de winkel van topontwerper Dries Van Noten komt een zaak in tweedehandskleding. Je betaalt er gewoon per kilo.

Bij buurman Dries Van Noten komt u niet ver met 15 euro, maar bij Melting pot kilo vintage kunt u voor dat bedrag al met een kilo tweedehands kledij naar buiten stappen. “In Brussel hebben we in 2013 al een zaak geopend in de Marollen en dat loopt heel goed”, vertelt Fabian Mencoboni. “Ik zit al langer in de tweedehands ­kleding, maar het idee om per ­gewicht te verkopen heb ik opgedaan in Parijs. Nu komen we dus ook naar Antwerpen.”

In de week van 23 oktober gaat de zaak open. Samengeperste ­kleding fungeert er als zitbankje, de decoratie is zelfgemaakt of vintage en ook de kassa is minstens dertig jaar oud. Er zullen verschillende weegschalen in de winkel staan zodat je weet wat iets kost. Zo komen klanten aan de kassa niet voor verrassingen te staan. “Een zijden sjaal valt relatief goedkoop uit en een gevoerde winterjas zal wat meer kosten, maar het is allemaal heel betaalbaar”, weet ­Fabian.

Dat hij naast Dries Van Noten zit, is geen statement, maar vooral toeval. “De Nationalestraat is echt een modebuurt. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. In Brussel hebben we een heel gevarieerd publiek. Dat zal in Antwerpen ook wel zo zijn.”