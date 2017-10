Tuinaanlegger en dakwerker geven poëziebundel uit

Nijlen - De Nijlense broers Yentl (29) en Michai Nuytemans (26) werkten samen aan de dichtbundel ’De Figuren’. Yentl schreef de gedichten, Michai zorgde voor de illustraties.

Volgende maand komt het werkje uit en de broers gaan ook signeren op de Boekenbeurs. “Ik schrijf al mijn hele leven”, zegt Yentl. “Daarbij veel gedichten en verhalen. Ik speelde wel eens met de gedachte om mijn werk op te sturen naar een uitgeverij. Toen ik ontdekte dat Michai heel wat van zijn tekeningen wegsmeet in de vuilnisbak, vond ik dat die een beter lot verdienden. Ik heb hem dan gevraagd om samen met mij aan een geïllustreerde dichtbundel te werken. Ik heb daarop drie uitgeverijen aangeschreven en bij Het Punt hadden we prijs. Die wilden ons wel uitgeven. Zo werd een droom werkelijkheid.” De thema's van de bundel zijn vaak autobiografisch. Sommige vrienden vinden de gedichten nogal zwaar. “Misschien wel, maar de bundel gaat nu eenmaal over vallen en opstaan. Het thema staat vooraan: "Twee broers, ze tekenen en schrijven, over vaak weggeweest en blijven." Dat gaat over uitgaan, alcoholische roezen, maar ook weer terugkeren in de realiteit. Letterlijk betekent dat weggaan ook vakanties in Ierland, waar ik veel inspiratie opdeed. De titel De Figuren heeft betrekking op de mannetjes die Michai tekende, maar ook op de uitdrukking dat wij nogal figuren zijn. Geef toe, een tuinaanlegger en een dakwerker die een poëziebundel uitgeven, het is redelijk speciaal.” Voor Yentl is deze bundel geen eindpunt. “Mijn inspiratiebronnen zijn Charles Bukowski en Herman De Coninck. Ik ben nu een cursus literair schrijven aan het volgen. Ik heb al een idee voor een volgende bundel en ik treed ook op tijdens poetry slams. Rijk zal ik er niet van worden, maar dat is ook niet de bedoeling. Dat mijn werk gepubliceerd wordt en dat ik samen met Michai mag signeren op de Boekenbeurs is op zich al fantastisch." Michai heeft het slotwoord. "Yentl is al zijn hele leven bezig met lezen en schrijven, dat is echt ongelooflijk. Als kind heeft hij voor een weddenschap ooit eens het hele woordenboek gelezen.”