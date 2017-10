Vrouw krijgt hartstilstand tijdens vlucht, Antwerps districtsschepen redt haar leven

Antwerpen - Een vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al heeft tijdens zijn vlucht naar Brussel een noodlanding moeten maken omdat een passagier onwel was geworden aan boord.

Ongeveer 45 minuten nadat het toestel, een Boeing B738, was opgestegen in Tel Aviv, verwittigden enkele passagiers het boordpersoneel dat er een vrouw onwel was geworden. De crew zocht en vond medisch personeel aan boord: Antwerps districtsschepen Samuel Markowitz (Open Vld) die ook lid is van Hatzoloh, een groep joodse ambulanciers uit Antwerpen.

Markowitz stelde al snel vast dat de vrouw een hartstilstand had gekregen en begon haar te reanimeren. De piloot stuurde vervolgens het vliegtuig onmiddellijk terug richting Israël, waar het drie kwartier later kon landen op de luchthaven van Ben Gurion. Daar kwamen enkele hulpverleners op het vliegtuig om de vrouw verdere zorgen te verlenen.

Het slachtoffer kreeg na een tijdje terug hartslag en werd kritiek afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de identiteit van de vrouw is alsnog niets bekend.