Laurens Sweeck haalt uit naar de UCI na superlange wedstrijd onder loden hitte in Zonhoven

Of het warm was in Zonhoven. Vraag maar aan Sanne Cant. Foto: BELGA

Neen, de Internationale Wielerunie UCI heeft in Zonhoven geen te beste beurt gemaakt. De lengte van de wedstrijd in combinatie met de loden hitte schoot menig renner in het verkeerde keelgat. Winnaar Mathieu van der Poel finishte in Zonhoven 1u07’07”. Het gros van de renners deed er dus om en bij de 1u10’ over.

Mathieu van der Poel had het er al meteen na de wedstrijd over. “Ze hebben zich blijkbaar weer misrekend”, gromde de winnaar. “Mijn broer had al voor de cross gezegd dat we tien ronden moesten. Dan waren het er toch elf. Als David dat kan berekenen, dan moeten die dat van de UCI ook kunnen. Blijkbaar zaten zij er toch naast.”

Ook Laurens Sweeck beklaagde zich over de duur van de wedstrijd. “Bedankt UCI Cycling om ons een ronde te veel te laten rijden in deze hitte zonder dat we ons konden verfrissen. Spektakel boven de gezondheid van de renners”, twitterde de inwoner van Schriek.

Hoe wordt eigenlijk het aantal rondes berekend? Op basis van de eerste volledige rondetijd bepaalt de wedstrijdjury hoeveel rondes er in totaal zullen gereden worden. Enkel voor WB-wedstrijden is het duidelijk: één uur plus één ronde. Voor alle andere wedstrijden is het de bedoeling om zo dicht mogelijk het uur te benaderen. Als ze in Zonhoven één ronde minder hadden gefietst, dan hadden ze nog meer dan een uur gefietst. Ruim voldoende, vond Sweeck niet eens onterecht. Want veldrijders mogen tijdens de cross niet worden bevoorraad en een douche zoals in Waterloo was er in Zonhoven niet, ondanks de haast tropische temperaturen.

En dan was er nog Niels Albert die zich beklaagde over het feit dat er geen communicatie met de renners mogelijk is, in tegenstelling tot de meeste wedstrijden op de weg. Ook hier is het UCI-reglement onverbiddelijk: geen communicatie in het veldrijden. Enkel in de WB is éénrichtingscommunicatie van renner naar materiaalpost toegestaan maar bij ons weten heeft nog niet één renner daar ooit gebruik van gemaakt.