Populaire Chinese alcohol komt naar België

Heeft u al eens van Baijiu gehoord? De kans is klein, want het alcoholische drankje werd tot nu toe enkel in China gedronken. Maar producent Redstar wil het drankje ook in de rest van de wereld op de markt brengen en begint daarmee op de Belgische wijnbeurs Megavino.

Baijiu betekent letterlijk ‘doorzichtige alcohol’ en er wordt elk 9 miljard liter van gedronken in China. Behoorlijk veel, zeker als je bedenkt dat het goedje tussen de 50 en de 60 procent alcohol bevat. Baijiu is een alcohol op basis van graan, en hij rijpt ondergronds - dat rijpen kan een maand duren, maar ook dertig jaar.

Producent Redstar brengt nu een lichtere versie van de drank uit (‘slechts’ 42 procent), met als doel het drankje ook buiten China op de kaart te zetten. De nieuwe fles, in de vorm van een Chinese lampion, werd voorgesteld op de wijnbeurs Megavino. Of de Belgische consument het drankje ook zal lusten, is nog maar de vraag. “Het smaakt op zijn minst apart”, zegt wijnkenner Alain Bloeykens aan de krant De Zondag. “Het valt geenszins te vergelijken met het trendy gin. Al naargelang zijn herkomst variëren de aroma’s van floraal, kruidig en fruitig naar eerder overrijpe tot zelfs rotte vruchten, rijpende kaas en iets aards. Niet meteen de smaak die de westerse consument gewoon is.”