Duitser René Rast verovert titel in DTM na knotsgekke slotmanche

René Rast (Audi RS5) heeft op de Duitse Hockenheimring in extremis de titel in het DTM-kampioenschap veroverd. De Duitser wipte dankzij zijn tweede stek in de tweede race van de slotmanche van de derde naar de eerste plaats in het klassement. Zijn landgenoot Marco Wittmann (BMW M4) kwam als eerste over de streep.