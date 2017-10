Veldrijden Coupe de France: oudjes domineren in Besançon

Niet enkel in Zonhoven werden de renners het veld ingestuurd. In het Franse Besançon stond de eerste manche van de Coupe de France op het programma. De 34-jarige Steve Chainel haalde het voor Fabien Canal en thuisrijder Francis Mourey (36) , nog zo’n oudgediende.

De Coupe de France is een regelmatigheidscriterium over vier manches. In Besançon, thuishaven van Francis Mourey, stond de eerste manche op het programma. Bij afwezigheid van Clement Venturini werd een open strijd verwacht. Het was uiteindelijk Steve Chainel die aan het langste eind trok, voor Fabien Canal en Francis Mourey. De tweede manche staat op 12 november in La Mézière op het programma.