Sp.a-leden keuren Samen massaal goed: slechts één tegenstem

Antwerpen - De leden van de Antwerpse sp.a hebben het project ‘Samen’ goedgekeurd. Slechts één tegenstem en één onthouding, meldt de partij.

Samen mag er wat sp.a betreft komen. Een zeer ruime meerderheid van de Antwerpse leden van de socialisten heeft op het partijcongres in het Atheneum in Deurne zijn goedkeuring gegeven aan het Samenwerkingsproject met Groen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Er was slechts één tegenstem en één onthouding.

Het is nu wachten op de goedkeuring van de leden van Groen om Samen echt geboren te verklaren. Volgens de partijstatuten moet twee derde van de leden op het congres in Berchem zijn fiat geven aan Samen. Indien bij Groen het noodzakelijk aantal stemmen niet wordt gehaald gaat de samenwerking wellicht niet door en zullen Groen en sp.a alsnog apart naar de kiezer gaan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Mieke Vogels

Bij Groen zal de beslissing allicht nog even op zich laten wachten, aangezien er eerst nog enkele andere partijzaken op het programma stonden. Het debat over ‘Samen’ is er pas rond 16 uur van start gegaan. Dat wordt allicht geen formaliteit, aangezien de voorbije dagen nog niet iedereen binnen Groen overtuigd leek van het project. Net voor het congres verkondigde voormalig boegbeeld Mieke Vogels nog aan VRT dat ze haar partij liever op eigen houtje naar de Antwerpse kiezer zou zien trekken.

Samen werd vrijdag op een persconferentie voorgesteld door de drie kopstukken Wouter Van Besien, Jinnih Beels en Tom Meeuws en moet een progressief samenwerkingsverband worden van groenen, socialisten en onafhankelijken met als doel om Antwerpen te gaan besturen.