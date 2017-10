Nadat ze twee weken geleden in Gieten al de beste was, heeft Maud Kaptheijns zondag een nieuwe zege in de Superprestige gepakt. De Nederlandse was in de spectaculaire cross in Zonhoven opnieuw de beste. Sanne Cant reed een zeer sterk tweede deel van de race en finishte op de valreep tweede, voor Nikki Brammeier. Ellen Van Loy werd vijfde.