Woedende menigte doodt minderjarige verdachte schutter in Kenia

In het noordwesten van Kenia heeft een woedende menigte een tiener gedood die ervan verdacht werd zes mensen te hebben neergeschoten in een middelbare school. Ze haalden hem uit het politiekantoor waar hij werd ondervraagd, sloegen hem en staken hem daarna in brand.

De 17-jarige zou zaterdag samen met twee andere mannen het vuur geopend hebben in een school in Lokichogio. Daarbij vielen zes doden en ook meer dan twintig gewonden. Volgens de politie zou hij naar een welbepaalde leerkracht en een leerling gezocht hebben met wie hij kort voordien in een vechtpartij verwikkeld was.

De politie kon de student snel oppakken, maar de woedende menigte bestormde het politiekantoor en overmeesterde de aanwezige agenten.