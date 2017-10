Gedrogeerde bestuurder vlucht weg aan Boomsesteenweg maar wordt gevat na wilde achtervolging

Wilrijk - De politie heeft zaterdagnamiddag een man opgepakt die aan een politiecontrole wilde ontkomen. De man werd gecontroleerd aan de Boomsesteenweg maar vluchtte weg. De man kon na een wilde achtervolging worden ingerekend.

De achtervolging ging over de Boomsesteenweg in de richting van Willebroek. In Boom keerde de bestuurder zijn wagen en reed hij opnieuw in de richting van Antwerpen. Op een bepaald moment draaide het voertuig op de A12 opnieuw in de richting van Brussel.

Net voorbij Willebroek werd de dolle bestuurder onderschept. Op dat moment was de bestuurder over de A12 aan het spookrijden. Aan boord vond de politie twee inzittenden. De bestuurder legde een positieve drugtest af en stond nog geseind voor zware feiten.