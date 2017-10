Fietsers haken in elkaar vast: 1 zwaargewonde

Antwerpen 2018 - Bij een ongeluk tussen twee fietsers in de Stanleystraat is zaterdag een man van 64 jaar zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd naar het Sint-Vincentiusziekenhuis gebracht.

De twee reden over de Stanleystraat in de richting van het treinstation in Berchem. Een fietser van 58 haalde de andere in maar ze haakten daarbij in mekaar vast. De twee vielen daardoor op de grond. Voor de man van 64 jaar was een ziekenwagen nodig. Hij werd met ernstige verwonding aan de schouder naar het Sint-Vincentiusziekenhuis gebracht waar hij meteen geopereerd werd. Er was geen levensgevaar.