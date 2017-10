Afvalbeheerder Ivarem zetelt met alle diensten onder één dak

Mechelen - Ivarem, de afvalintercommunale voor de regio Mechelen, heeft haar nieuw administratief gebouw aan de Leuvensesteenweg feestelijk ingehuldigd. Bijna vijfhonderd bezoekers kwamen kennis maken met de activiteiten van Ivarem.

Een paar honderd bezoekers kregen de uitzonderlijke kans om zich op de nieuwe site van de voormalige Dry Port te laten informeren over wat Ivarem zoals allemaal doet met het afval dat ze aan de deuren dagelijks ophaalt.

De nieuwe zetel van Ivarem is nu gevestigd op een site van zo’n 28.000 vierkante meter. De nieuwbouw heeft in totaal méér dan 8 miljoen euro gekost. Bij de realisatie van de nieuwbouw werd veel aandacht besteed aan duurzaamheid, zoals de recuperatie van regenwater om het wagenpark te wassen, zonnepanelen en de investering in een groen dak. De ligging is ideaal want naar de toekomst toe blijft transport van afval via het spoor zeker mogelijk.

Foto: LDN

Foto: LDN

Foto: LDN