Sharapova weet weer wat winnen is en pakt eerste WTA-titel na schorsing

De Russische Maria Sharapova (WTA 86) heeft zondag, voor het eerst sinds haar terugkeer op het circuit na een dopingschorsing van vijftien maanden, de winst op zak kunnen steken in een WTA-toernooi. In het Chinese Tianjin (hard/500.000 dollar) klopte de 30-jarige Sharapova in de finale de 19-jarige Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 102). Na twee uur en zeven minuten tennis haalde Sharapova het in twee spannende sets (7-5 en 7-6 (10/8)).

De Wit-Russische Sabalenka speelde haar eerste WTA-finale, maar moest uiteindelijk toch nipt de duimen leggen voor de ervaren Sharapova. De Russische veroverde haar 36e WTA-titel, haar eerste sinds mei 2015 in Rome. Het was haar 59e WTA-finale.

Sharapova, in het verleden winnares van vijf grandslamtoernooien, maakte in april van dit jaar haar rentree. Haar prestaties waren sindsdien grillig. In Tianjin, waar ze met een wildcard mocht meedoen, pakte de Russin eindelijk weer een titel. Ze deed dat in stijl, door het hele toernooi zonder setverlies te blijven.