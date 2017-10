Half miljoen voor Vlaamse jeugdverblijven

Brussel - Vier erkende jeugdverblijven verspreid over Vlaanderen kunnen rekenen op een totale investering van 527.804 euro om hun accommodatie toegankelijker, moderner, brandveiliger of kindvriendelijker maken. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert de middelen via Toerisme Vlaanderen, meldt hij zondag.

Het geld gaat naar Sonneheem in Nijlen, Kamp Kwadraat in Overijse, Duindal in Westende en De Bosgeus in Heuvelland.

Volgens Weyts is “het aanbod van jeugdverblijven voor jongeren (met een beperking) nog te beperkt in Vlaanderen”. “Een uitbreiding van het aanbod vergt serieuze investeringen en dat is dikwijls pas mogelijk als de overheid mee ondersteunt”, zegt hij in het persbericht. Ook mensen met een handicap of zorgbehoefte moeten op vakantie kunnen gaan, klinkt het.

In juli kregen 53 erkende jeugdverblijven ruim een miljoen extra middelen voor gelijkaardige investeringen.

Vlaanderen dekt tot maximum 40 procent van de totaal subsidieerbare kost voor dergelijke werken in jeugdverblijven.