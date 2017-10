Maakt Oostenrijk bocht naar rechts met jongste regeringsleider ooit?

Zondag trekken de Oostenrijkers naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. Dat is het gevolg van het opblazen van de coalitie tussen de sociaaldemocratische SPÖ en de conservatieve ÖVP in mei van dit jaar, na een lange periode van intern geruzie. Grote winnaar zou minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz (ÖVP) worden, die volgens peilingen een derde van de stemmen zou halen en met zijn 31 jaar de jongste regeringsleider van het land kan worden. Die sluit een samenwerking met de extreemrechtse FPÖ bovendien niet uit.

De strijd om de tweede plaats zal gaan tussen de SPÖ van ontslagnemend premier Christian Kern en de rechtspopulistische FPÖ van Heinz-Christian Strache, die beide 25 procent zouden halen. De groenen en de liberale partij NEOS hopen allebei hun plaats in het parlement te behouden, en moeten daarvoor de kiesdrempel van 4 procent halen.

Kurz, die zijn partij heeft omgedoopt tot “Liste Sebastian Kurz”, wil zijn land “opnieuw naar de top leiden”. De 31-jarige politicus, die het op zijn 24 al schopte tot staatssecretaris voor Integratie en drie jaar later minister van Buitenlandse Zaken werd, maakte zowel binnen Oostenrijk als in het buitenland naam door zijn antimigratiestandpunten. Een van zijn stokpaardjes is het sluiten van de Balkanroute in de strijd tegen de illegale immigratie.

Verstikkingsstrategie

Volgens experts voert Kurz een “verstikkingsstrategie tegenover de FPÖ”, door te hameren op dezelfde punten als de rechtspopulistische partij. Want ook FPÖ-leider Heinz-Christian Strache wil dat vluchtelingen slechts tijdelijk opgevangen worden en dat de financiële hulp wordt opgeschort. Kurz stelde als minister van Buitenlandse Zaken voor om de sociale bijdragen te schrappen voor alle buitenlanders die meer dan vijf jaar in het land verblijven.

De grote verliezer van de verkiezing zou huidig kanselier Christian Kern worden; volgens sommige peilingen zou zijn SPÖ nog achter de de FPÖ eindigen. De populariteit van de partij heeft onder meer een deuk gekregen door onthullingen over de rol van een voormalige SPÖ-raadgever in een lastercampagne tegen Kurz op het internet, op basis van foute informatie en racistische commentaren. De sociaaldemocraten trokken dan weer naar de rechter tegen de conservatieven omdat een assistent van Kurz geld betaald zou hebben om informatie te pakken te krijgen over de interne keuken van de SPÖ.

Daarnaast is de sociaaldemocratische partij volgens analisten intern verdeeld, en eist het rechtse luik van de partij een strenger migratiebeleid.

Streng migratiediscours

Oostenrijk, een land met 8,7 miljoen inwoners, is een van de landen in Europa die in vergelijking met het aantal inwoners in twee jaar tijd het grootste aantal vluchtelingen heeft opgevangen. Dat heeft levendige debatten geopend over de capaciteiten van de nieuwkomers om zich te integreren en de rol die ze in de Oostenrijkse maatschappij spelen, waardoor ÖVP en FPÖ met hun streng migratiediscours steeds meer mensen konden aanspreken.

Het ziet er door de meningsverschillen tussen de SPÖ en ÖVP bovendien niet naar uit dat de twee partijen nog een coalitie zullen vormen. Indien de FPÖ de op één na grootste wordt, is de kans dus groot dat de extreemrechtse partij opnieuw in de meerderheid terechtkomt.

De intrede van de FPÖ in de regering van kanselier Wolfgang Schüssel had in 2000 gezorgd voor een politieke aardverschuiving in Europa, met EU-sancties tot gevolg. Vandaag is het politieke klimaat echter veranderd. De FPÖ heeft haar discours verzacht en overal in de Europese Unie winnen populistische partijen aan populariteit.

De zwart-rode coalitie van ÖVP en SPÖ bestuurde Oostenrijk sinds 2007, en de twee partijen hebben in totaal al 45 jaar samen geregeerd. De sociaaldemocraten leverden bovendien sinds 1970 de kanselier, buiten in de periode tussen 2000 en 2006, toen de ÖVP-FPÖ-coalitie aan de macht was.

De eerste stembussen gaan om 06.00 uur open, en de 6,4 miljoen stemgerechtigden kunnen tot 17.00 uur hun stem uitbrengen. Rond 17.15 uur worden de eerste exitpolls verwacht; de eerste resultaten zullen rond 19.30 uur worden bekendgemaakt.